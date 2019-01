Niente voli da e per Sardegna dall'1/4

Impossibile prenotare un volo da e per la Sardegna dopo il 31 marzo. Sui siti delle compagnie, Alitalia e AirItaly che effettuano i collegamenti con gli aeroporti di Roma e Milano, le date con le caselle selezionabili si fermano l'ultimo giorno di marzo. A denunciare il fatto su Facebook il deputato di Forza Italia, Ugo Cappellacci. "Vi rendete conto? Il 13 Novembre l'assessore ai Trasporti annunciava alla stampa di aver firmato una richiesta rivolta all'Enac e alle compagnie aeree che operano sulle rotte in continuità territoriale affinché sia prorogata la vendita dei biglietti attraverso i canali autorizzati oltre la data del 31 marzo 2019 e sino all'aggiudicazione del nuovo bando", scrive il coordinatore regionale di Fi, che già aveva presentato un'interrogazione al ministro dei Trasporti sulla situazione della continuità aerea per la Sardegna.

"Sono trascorsi 2 mesi da quel comunicato e guardate voi stessi che cosa è successo: niente aerei da Aprile in poi - sostiene - Alla fine dei loro 5 anni di 'sgoverno' il centrosinistra lascia la Sardegna senza continuità territoriale, appesa agli esiti di un bando che cancella la tariffa unica e alla implorazione, per ora senza esiti, di un assessore alle compagnie aeree".

"Se un turista volesse cercare un volo, se un emigrato sardo volesse tornare nell'isola per Pasqua o un residente volesse programmare un viaggio - attacca - non avrebbe nessuna possibilità di farlo, con buon pace di quella destagionalizzazione di cui ci si riempie la bocca".