Tentato omicidio a Sassari, ferito 61enne

Un uomo di 61 anni, Angelo Deffenu, è stato ferito con un colpo di pistola a una gamba da un uomo che ha poi fatto perdere le sue tracce. Il fatto è avvenuto in un circolo privato all'inizio di via Rosello, nel cuore del centro storico, a pochi passi dal mercato civico. Non si sa ancora se il feritore fosse all'interno del locale, dove quasi sicuramente si trovava invece la sua vittima. Non è chiaro neanche se Deffenu fosse effettivamente il destinatario dell'agguato o se si sia trovato sulla traiettoria dello sparo.

Quando gli uomini della Squadra mobile sono intervenuti, molti avventori si erano già dileguati, perciò la ricostruzione del tentato omicidio appare complicata.