Regionali: il 12 secondo confronto

Secondo confronto ufficiale tra i candidati alla presidenza della Regione, dopo quello del 21 dicembre scorso promosso dalla Uil al T-Hotel di Cagliari. Stavolta organizza la Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Cagliari, diretta da don Ignazio Boi.

L'appuntamento con gli aspiranti governatori Massimo Zedda (centrosinistra), Christian Solinas (centrodestra), Francesco Desogus (M5s), Andrea Murgia (Autodeterminatzione), Paolo Maninchedda (vincitore Primarias) e Mauro Pili (Sardi liberi) è per sabato 12 gennaio, alle 9.30, nella chiesa di Santa Restituta in via Sant'Efisio a Cagliari.

Ci saranno, dunque, anche Solinas e Pili: il primo assente al T-Hotel perché impegnato in Senato a Roma con la legge di stabilità; l'ex deputato di Unidos, invece, ancora non aveva sciolto le riserve sulla sua candidatura. Sabato 12 introdurrà i lavori don Boi, mentre le conclusioni saranno affidate all'arcivescovo di Cagliari, monsignor Arrigo Miglio. La modalità del confronto dovrebbe essere la stessa di dieci giorni fa: risposte a tempo ad una serie di domande.