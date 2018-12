Porto Pino, riportati 100 kg sabbia rubata

Regalo di Natale per la spiaggia delle dune di Porto Pino, nel Sulcis. Quasi 100 chilogrammi di finissimi granelli di sabbia bianca, requisita ai turisti in partenza dall'Isola durante la scorsa estate, sono stati riportati al proprio posto. Lo annuncia su Fb il gruppo Sardegna Rubata e Depredata che dal 2015 racconta sul web il fenomeno dei furti di sabbia, rocce e conchiglie dai litorali sardi. "Auguriamo un sereno Natale a tutti gli amanti della Sardegna rispettata e incontaminata e vi invitiamo a non abbassare la guardia neanche in inverno", scrive il collettivo che oggi conta oltre 27mila follower.