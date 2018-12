Qualità vita:Cagliari sale al 44/o posto

La provincia di Cagliari risale 11 posizioni nella graduatoria finale sulla qualità della vita delle 107 province italiane, piazzandosi al 44/o posto con 507,1 punti, ben 85 in meno di Milano, che guida la classifica pubblicata dal Sole 24 Ore. Per vedere le altre province sarde bisogna scendere sino alla 71/a posizione dove c'è Oristano, che perde 19 posizioni (455 punti), seguita dal Nuorese (75/a) e dal Sassarese (76/a, ma con un + 5 rispetto al 2017). Fanalino di coda per l'Isola la nuova provincia regionale del Sud Sardegna, che comprende due tra i territori più poveri: il Sulcis e il Medio Campidano: quota 86 in classifica.

Guardando ad alcuni indicatori si scopre che la provincia di Cagliari rientra nella top ten di Ambiente e Servizi (settimo posto) e Cultura e tempo libero (sesto posto) con il terzo posto nel podio, in particolare, per indice di sportività e numero di librerie. Menzione speciale per Nuoro e Sud Sardegna tra le prime 10 per indice di permanenza nelle strutture ricettive. In fondo alla classifica, invece, Oristano, penultima provincia in demografia e società - tra le peggiori per tasso di natalità - ma al quarto posto per giustizia e sicurezza grazie alla più bassa incidenza di scippi e borseggi.

Peraltro nella categoria Ambiente e Servizi le province sarde tendono a primeggiare: La provincia del Sud Sardegna è 17/a nella graduatoria generale e all'ottavo posto per servizi di home banking, mentre Sassari si fa notare per la spesa sociale degli enti locali (aiuti a minori, disabili e anziani) e tre province Cagliari, Oristano e Nuoro sono nella top ten dell'indice climatico di escursione termica. Va peggio, invece se si guarda alla produzione di ricchezza e all'occupazione. Nel primo caso le province sarde sono tutte con il segno negativo rispetto al 2017 (Cagliari 7/a, Nuoro 73/a, Sud Sardegna 78/a, Oristano 81/a e Sassari 85/a). Non va meglio sul versante affari e lavoro: Cagliari 50/a, Sassari 68/a, Nuoro 79/a, Sud Sardegna 857a e Oristano 103/a, quint'ultimo posto in graduatoria.