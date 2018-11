Matteo Salvini arriva in Sardegna per un tour di due giorni sulla scia dell'hashtag #tralagente: una serie di incontri politici con simpatizzanti e cittadini in vista delle prossime scadenze elettorali: il 20 gennaio le suppletive della Camera e a fine febbraio le regionali.

La prima tappa è a Olbia alle 16, per un incontro pubblico alla stazione marittima. Alle 18.30 appuntamento a Nuoro, in piazza Mameli, mentre alle 21 il vicepremier si sposterà a Tortolì per l'inaugurazione della nuova sede "Lega Ogliastra". A seguire, alle 21.30, cena aperta al pubblico a Girasole.

Venerdì 23, Salvini sarà a Villasimius, alle 10.30, per una visita ad un immobile confiscato alla criminalità organizzata. Poi a Cagliari per prender parte, alle 12, alla presentazione del 34/o Congresso del Partito Sardo d'Azione, nella sede sardista, dove dovrebbe annunciare il nome del candidato governatore alle regionali. Alle 13 visita a Capoterra nelle zone colpite dall'alluvione di ottobre, infine il pranzo.