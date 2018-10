Anziano travolto e ucciso a Ollolai

Due anziani che stavano passeggiando alla periferia di Ollolai sono stati travolti da un'auto: uno dei due, Luigi Crudu, 80 anni di Sarule, è morto al Pronto Soccorso dell'ospedale di Nuoro dove è stato trasportato d'urgenza dai medici del 118; l'altro, Mario Columbu, 70 anni, ha avuto solo qualche contusione, probabilmente perché è riuscito a schivare l'auto.

L'investitore, un 25enne alla guida di un'Alfa Romeo 146, è scappato senza prestare soccorso, ma dopo la testimonianza del ferito, i Carabinieri della Compagnia di Ottana lo hanno subito identificato e ritrovato nella sua casa di Ollolai, visibilmente ubriaco. L'uomo è stato portato dai militari in ospedale per sottoporsi agli esami tossicologici e alcolimetrici.

L'automobilista rischia l'arresto per omicidio stradale e omissioni di soccorso.

I Carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità.