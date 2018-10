Nuovo ciclone verso la Sardegna

A poco meno di una settimana dal nubifragio che ha devastato diversi territori della Sardegna meridionale, torna il maltempo nel sud dell'Isola. La Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta, che resterà in vigore fino alla mezzanotte di martedì 16, per un ciclone mediterraneo in arrivo da Spagna e sud della Francia.

L'avviso segnala una criticità ordinaria (gialla) per rischio idrogeologico nell'Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischilappiu, Flumendosa-Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro. Il fronte freddo attraverserà l'Isola tra la tarda serata di lunedì 15 e la prima parte di martedì 16. Attese precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, che interesseranno inizialmente la parte occidentale della Sardegna. Nel corso della giornata di martedì le piogge e i temporali si estenderanno alla parte orientale dell'Isola, aumentando di intensità nel nord-est.