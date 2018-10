Sardegna 14/a in Italia per turisti

La Sardegna è 14/a in Italia per numero di arrivi e di presenze turistiche. Il 48% di chi sceglie l'isola e straniero. Lo dice uno studio sulle potenzialità turistiche della Sardegna, realizzato da UniCredit con Nomisma Pro e presentato al Forum delle economie "#Turismo 4.0". Secondo l'indagine, gli arrivi in Sardegna nel 2017 sono stati 3milioni e 100mila, per un totale di 14milioni e 200mila presenze. Da un focus sulla provincia di Sassari emerge che Alghero è tra le più ricche circoscrizioni dell'isola per concentrazione di strutture ricettive e che la Riviera del corallo è molto attrattiva per i turisti internazionali, che sono il 62% degli arrivi.

Presentato anche lo studio di Travel Appeal per UniCredit sulla reputazione digitale delle strutture ricettive del territorio, basato su 876 strutture ricettive, 54.402 recensioni e 227.412 opinioni. L'84.9% degli ospiti che soggiornano nelle strutture ricettive del territorio sono molto soddisfatti. Camere e ristorazione sono gli elementi più giudicati dagli ospiti, ma l'accoglienza, cha pesa il 19%, è l'aspetto che li soddisfa di più. Gli stranieri compongono il 52% della domanda e il loro indice di soddisfazione è molto buono, ma anche gli italiani apprezzano. Per tutti le camere hanno un ruolo fondamentale sull'esperienza di soggiorno. Gli elementi che pesano di più sulla soddisfazione degli ospiti sono la posizione della struttura e i servizi, ma quello che soddisfa principalmente gli ospiti è l'accoglienza da parte degli host.

Gli annunci di appartamenti e affittacamere sono più di 3.400, distribuiti principalmente tra Booking.com e Airbnb. Per Andrea Casini, co-head di Unicredit per l'Italia, "il turismo vale quasi 230miliardi di euro e rappresenta il 13% del Pil nazionale". Ecco perché "per l'economia sarda è un volano strategico, con potenzialità di crescita enormi - aggiunge - ma è importante valorizzare gli asset dell'isola, dal patrimonio storico a quello paesaggistico, dall'agroalimentare all'enogastronomia. La sfida è fare rete per favorire la creazione di un ecosistema determinante nel valorizzare il brand Italia e quello Sardegna nel mondo".