Samp sbaglia rigore al 92', a Cagliari finisce 0-0

Dopo la beffa con l'Inter, la Samp rischia di vendicarsi con il Cagliari. Ma il recupero fa ancora male ai blucerchiati, visto che il portiere rossoblù Cragno para il rigore di Kownacki per un fallo di Andreolli su Defrel che aveva gelato la Sardegna Arena. E Giampaolo torna a casa con uno zero a zero, e un punto anziché tre. Non solo il penalty sbagliato quando la vittoria sembrava già cosa fatta: la Samp si morde le mani per le traverse di Defrel quasi a colpo sicuro e di Linetty con un tiro alla Quagliarella. Messa così sembra un dominio dei blucerchiati. Ma non è la verità: la squadra ospite ha regalato tutto il primo tempo ai padroni di casa senza combinare granché. E anche il Cagliari ha preso il suo bravo legno con Farias. Niente gol: il Cagliari conferma i suoi problemi davanti anche per gli acciacchi di Pavoletti. La Samp invece deve chiedersi il perché di una partita a due volti. Rispetto all'Inter il turnover di Giampaolo si limita al cambio Colley-Tonelli. Maran invece cambia più di metà squadra.



Recupera Padoin e Pavoletti. rilancia Pisacane al posto di Romagna e Cigarini in regia per sostituire Bradaric. Castro parte titolare e Ionita va in panchina. Davanti, infine, c'è Farias e non Sau. Primo tempo quasi tutto rossoblù. Pavoletti fa subito paura di testa. E al 5' c'è subito un gol. Ma in fuorigioco: sull'assist di Castro Joao Pedro infila Audero. L'arbitro, però annulla: il brasiliano è davvero oltre la linea dei difensori.

C' è un altro sudamericano, Farias, al 34' che rischia di fare gol di testa: Audero va però a prendergli la palla all'angolino. In mezzo c'è davvero poca Samp: la difesa è ordinata, il centrocampo fa il compitino. Ma mancano le ripartenza: Ramirez, Defrel e Quagliarella vengono coinvolti poco nella manovra. Il primo angolo blucerchiato è solo al 41'. Nella ripresa Farias ci riprova al 9' con un tiro a giro e questa volta prende il palo. Poi però è la Samp che fa tremare legno e Cagliari: Defrel, su cross di Barreto, colpisce la traversa di testa. Poco prima sempre Defrel era andato tutto solo davanti a Cragno con salvataggio miracoloso di Cragno.

Insomma, nel giro di un minuto, la Samp pareggia il contro delle occasioni dopo un primo tempo quasi regalato agli avversari. Non solo: c'è un'altra traversa per la Samp al 28'. Ed è di Linetty con una conclusione a giro. Nel finale, al 92', la clamorosa occasione per il neoentrato Kownaki: Cragno blocca in due tempi.