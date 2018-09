Tennis, Pago campione 2/a categoria

(ANSA) - CAGLIARI, 24 SET - Matteo Fago, 30 anni, romano, è il nuovo campione italiano di Seconda categoria di tennis. Sui campi del Tennis club Cagliari, l'atleta tesserato con il Tc Parioli ha conquistato lo scudetto 2018 battendo in tre set, 7-6(6), 6-7(4), 6-4, dopo tre ore di gioco l'abruzzese Gianluca Di Nicola (22 anni). Una finale, quella sulla "rossa" di Monte Urpinu, molto combattuta come indicano i due tiebreak.

"Vincere il titolo per me è una doppia soddisfazione - ha detto il nuovo campione italiano di Seconda categoria - Il livello di questi Assoluti era altissimo, erano presenti i più forti giocatori della categoria, tra loro anche alcuni, come Giacalone e Naso, che hanno giocato anche in tornei Atp. Per questo motivo questo successo è ancora più bello".

Nel torneo di doppio hanno vinto il toscano Pietro Licciardi e il siciliano Antonio Massara che in rimonta hanno battuto le teste di serie numero 1, il siciliano Omar Giacalone e il toscano Jacopo Stefanini, col punteggio di 4-6, 7-5, 10-7. "Una partita assurda", hanno detto i nuovi campioni d'Italia di doppio - Sotto di un set, abbiamo annullato un match point nel secondo, poi al long tiebreak abbiamo recuperato da 7-2 fino a 10-7. Sembra incredibile. Questo successo ci ripaga per l'eliminazione nel torneo di singolare".

Dopo nove giorni, al Tennis club Cagliari cala il sipario sul più importante torneo in Italia, dopo la Coppa Davis, con i soli tennisti italiani protagonisti. Nove giorni di tennis di alto livello, in cui è successo di tutto: la pioggia protagonista per tre giornate che ha costretto l'ottima direzione di gara a fare i salti mortali per riuscire a rispettare il programma; il direttore del torneo, Lillo Palmieri, che con i suoi collaboratori ha ripristinato in tempi record l'agibilità dei campi allagati; infine, i giocatori che hanno dovuto affrontare la fatica dei doppi turni, prima sedicesimi e ottavi, poi quarti e semifinali. Alla fine, comunque, la manifestazione è stata un successo.(ANSA).