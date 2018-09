Capo Frasca, esercitazioni dall'1/10

Da lunedì 1 ottobre a Capo Frasca ricominciano le attività di tiro a fuoco nel poligono utilizzato dall'aeronautica e la marina militari italiana per le esercitazioni. Di conseguenza, a seguito della comunicazione ricevuta dal Comando del Poligono, la Capitaneria di Porto di Oristano ha emanato una ordinanza che dispone la interdizione nell'area regolamentata denominata Nuova Tango 812 di tutte le attività connesse agli usi pubblici del mare e in particolare navigazione, pesca e mestieri relativi, sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, turismo nautico e balneazione. I divieti resteranno in vigore fino a venerdì 26 ottobre dalle 7,30 alle 17,30 tutti i giorni della settimana esclusi il sabato e la domenica.