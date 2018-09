Turista bloccato con 35 cardellini

Pronto per imbarcarsi da Cagliari sulla nave diretta a Napoli, un turista è stato fermato dagli uomini del nucleo investigativo del Corpo Forestale perchè nel bagagliaio dell'auto trasportava una gabbietta con 35 cardellini, uccelli protetti per i quali è vietata la cattura e la detenzione.

Questa specie, però, alimenta il mercato clandestino sostenuto dalla forte domanda del collezionismo amatoriale: il prezzo di un esemplare può raggiungere anche i 400 euro. Il turista, che ha fornito agli inquirenti diverse versioni per giustificare il possesso dei cardellini, è stato denunciato per detenzione di fauna protetta e ora rischia una pena sino a 1 anno di reclusione e 2.500 di ammenda. Gli uccellini sequestrati, tutti in buone condizioni di salute, sono stati liberati dagli agenti forestali nel parco regionale di Molentargius.