Schianto vicino Carbonia, morto 64enne

È un 64enne di Carbonia Mario Tetti, la vittima del terribile incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio lungo la strada Provinciale 2 al bivio "Barriga" di Carbonia. Il 64enne stava percorrendo la Provinciale a bordo di una Mercedes Classe E quando, per cause non accertate, ha perso il controllo del veicolo, invadendo la corsia opposta. Proprio in quel momento arrivava l'autocarro Fiat 135 condotto da Matteo Carta, 40 anni e a bordo del quale viaggiava anche un 52enne.

L'impatto è stato violentissimo, la Mercedes ha preso fuoco. L'incendio è stato spento subito con un estintore. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e l'Elisoccorso. Purtroppo per Mario Tetti non c'era più nulla da fare, conducente e passeggero dell'autocarro sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Le loro condizioni non sono gravi.