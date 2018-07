Uccide il padre a coltellate, arrestato 20enne

Ha atteso l'arrivo delle forze dell'ordine Matteo Carboni, il giovane di venti anni che questa sera ha ucciso il padre Valentino, 52 anni, in una abitazione in via Mitza e Murgia a Soleminis. Al momento non si conoscono i contorni della vicenda, sul posto stanno operando i militari della Guardia di finanza di Cagliari, la squadra mobile e il Commissariato di Quartu. Padre e figlio, da quanto si apprende, avrebbero avuto una discussione. In preda alla rabbia il giovane avrebbe impugnato un cacciavite o un coltello, sferrando alcuni fendenti contro il genitore, uccidendolo. Sarebbe stato lui stesso a chiamare poi le forze dell'ordine per confessare e consegnarsi. Il suo tentativo però è andato a vuoto. Sul posto infatti sono intervenuti subito un militare della Guardia di finanza e un poliziotto che abitano in zona, allarmati dalle urla dei familiari scappati fuori dall'abitazione. Il giovane avrebbe atteso in casa l'arrivo di militari e agenti, consegnandosi. Il ventenne, da quanto si apprende, avrebbe problemi psichici ed era seguito dal Comune. "Tutta la comunità è sconvolta - dice all'Ansa la sindaca di Soleminis Rita Puddu - conosco bene la famiglia. Il ragazzo era seguito dai servizi sociali, faceva dei piccoli lavoretti, scriveva poesie. Sono molto addolorata, l'amministrazione comunale sarà vicina alla famiglia".