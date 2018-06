Pearl Jam, concerto escluivo in Costa Smeralda

I Pearl Jam scelgono la Sardegna per tirare il fiato e per un concerto esclusivo. L'esibizione dal vivo dei Pearl Jam sarà, infatti, la ciliegina sulla torta per i festeggiamenti da favola di una facoltosa personalità americana del jet set internazionale. Sarebbe questo il motivo dell'arrivo della band statunitense in Costa Smeralda.

Ieri notte intorno alle 2, dopo il concerto di Roma, Eddie Vedder e soci sono atterrati all'aeroporto internazionale Riviera del corallo di Alghero e poi si sono diretti verso la costa nordorientale, per una destinazione top secret in cui sosteranno sino alla prossima tappa del loro tour europeo, prevista per domenica a Praga. Secondo quanto apprende l'ANSA, il gruppo da "Hall of fame" della musica, da 25 anni sulla cresta dell'onda a livello planetario, sarebbe stato contattato dagli organizzatori dell'esclusivissimo party, di cui location e data sono tenute assolutamente riservate per ragioni di privacy e di sicurezza: la presenza del gruppo musicale statunitense potrebbe scatenare l'euforia di migliaia di fans provenienti da tutta l'isola.