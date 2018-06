Aquarius usa Sardegna come "scudo" da maltempo

“Dattilo, la nave della Guardia Costiera italiana che guida il nostro convoglio, ha deciso di cambiare rotta”. Lo scrive in un tweet Sos Mediterranee sottolineando che si tratta di una decisione presa a causa del maltempo. “Aquarius - aggiunge infatti la Ong - proseguirà lungo la costa orientale della Sardegna per ripararsi dal maltempo altrimenti insopportabile per le persone a bordo, esauste, scioccate e con il mal di mare”.

Attualmente la nave si trova ad alcune decine di miglia dalla costa sudorientale dell'Isola: la rotta iniziale prevedeva un passaggio a sud dell'isola; ora,considerato che l'apice della perturbazione è previsto nelle prossime ore sul lato occidentale della Sardegna, la nave piega verso nord, utilizzando l'isola come 'barriera' al maltempo e tagliare poi le Bocche di Bonifacio per raggiungere la Spagna.

Il maltempo si è fatto sentire anche a bordo dove nella notte diversi migranti hanno accusato gli effetti del mal di mare. In un tweet Sos Mediteranee afferma che gli uomini che erano ancora sul ponte esterno della nave sono stati trasferiti all'interno, al sicuro, e hanno ricevuto le cure necessarie. "La strada per Valencia è ancora lunga e difficoltosa", scrivono. "Abbiamo avuto vento a 35 nodi e onde di 3 metri - dice Alessandro Porro - e abbiamo messo dei corrimano perché è difficile stare in piedi".