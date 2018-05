Cagliari, atto vandalico al Teatro Lirico

Atto vandalico ai danni della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari: danneggiate a picconate le porte di tre uffici. L'episodio, secondo quanto ricostruito dalla Polizia che si sta occupando del caso, è avvenuto durante la notte. Qualcuno si è introdotto all'interno del Teatro in via Sant'Alenixedda. I malviventi hanno raggiunto velocemente l'ultimo piano della struttura rivolgendo la loro attenzione agli uffici. Non hanno portato via nulla, ma hanno preso a picconate le porte, poi sono fuggiti.

L'atto vandalico è stato scoperto questa mattina, alla riapertura degli uffici. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante e poco dopo gli specialisti della Scientifica, che hanno effettuato i rilievi a caccia di indizi utili ad individuare gli autori dell'azione.

I responsabili della Fondazione hanno presentato una formale denuncia in Questura. "Il Consiglio di indirizzo Generale della Fondazione Teatro Lirico depreca fortemente il grave atto vandalico commesso ai danni della struttura del Teatro - si legge in una nota dello stesso Consiglio di indirizzo - il fatto è tanto più grave in quanto verificatosi in una fase in cui il consiglio, la dirigenza e le parti sociali sono impegnate a superare la grave crisi che coinvolge a livello nazionale le Fondazioni Liriche. Il lavoro fin qui svolto ha consentito di mantenere in piena attività un Ente produttore di cultura: l'intendimento è quello di proseguire nel percorso di consolidamento e di garantire nel prossimo il livello alto e diffuso sul territorio di tale attività".