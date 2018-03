Pasqua: riti Settimana Santa tra fede, tradizione e turismo

Messe, processioni e rappresentazioni della morte e resurrezione di Gesù: una ventina di appuntamenti ed eventi concentrati tra il 23 marzo e il 4 aprile. Sono i riti della Settimana santa a Cagliari tra fede, tradizione e anche turismo. Depliant e informazioni su internet sono già a disposizione per ricordare che cosa c'è da vedere e che cosa si può fare durante la settimana di Pasqua.

In campo la Arciconfraternita del Gonfalone, la Congregazione degli artieri di San Michele, l'Arciconfraternita della Vergine della Solitudine, l'Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso per il centro storico e il Comitato di Santa Maria Chiara per Pirri. "Sono eventi - ha detto l'assessore comunale della Cultura Paolo Frau - che non hanno nulla da invidiare ad altre città. Di una bellezza struggente: coinvolgono tutta Cagliari". Al via sabato prossimo con la processione dei Santi misteri organizzata dall'Arciconfraternita del Santissimo crocifisso con partenza da piazza San Giacomo e ritorno nella omonima piazza.

Giornata clou sarà la domenica delle Palme con la processione di Stampace dell'Arciconfraternita di Sant'Efisio. Suggestivo, in occasione del giovedì santo, anche il Giro delle sette chiese con il simulacro di Sant'Efisio listato a lutto. Il 27 marzo nuova processione dei misteri, poi si entra nel vivo venerdì 30 e sabato 31 con la processione del Cristo morto e della Madonna addolorata. Il giorno di Pasqua sono previste tre processioni con partenze dalle chiese di Sant'Efisio, di Sant'Anna e di San Giacomo e del Santissimo crocifisso per S'incontru.

RAPPRESENTAZIONE VIA CRUCIS A BONARIA. Per il 14/o anno consecutivo i padri Mercedari, il Centro Giovanile Oratorio Mercedario, Radio Bonaria, il Movimento Giovanile Mercedario e le famiglie della Parrocchia di N.S. di Bonaria organizzano la drammatizzazione della Passione di Gesù. La rappresentazione con le 14 stazioni della via Crucis, dall'Ultima Cena, al tradimento di Giuda, dall'arresto di Gesù, al processo davanti ai sacerdoti, Erode e Pilato, la crocifissione e la resurrezione, sarà messa in scena da una sessantina di figuranti.

La drammatizzazione si terrà sabato, 24 Marzo, alle 20, sul sagrato antistante la Basilica in piazza Bonaria. Gli anni scorsi la via crucis veniva rappresentata nella scalinata monumentale partendo da viale Diaz, ma a causa delle nuove norme di sicurezza pubblica, che avrebbero comportato la necessità di sbarramenti e varchi, si è optato per la location della piazza, salvo condizioni meteo che potrebbero far spostare la scena all'interno della Basilica.

Novità di quest'anno nel quale si celebra il Giubileo Mercedario - gli 800 anni di fondazione dell'Ordine della Mercede - alcune scene saranno rilette con la chiave della spiritualità dell'Ordine.