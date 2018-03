Obesità infantile,rischi in base a sesso

Nei bambini obesi sono già presenti fattori di rischio per malattie cardiovascolari e questo rischio si modifica in funzione del sesso e della pubertà. La ricerca, i cui risultati sono frutto di anni di lavoro su una casistica di oltre 1.500 bambini e adolescenti sardi, è valsa un prestigioso riconoscimento internazionale per l'equipe della Endocrinologia Pediatrica del Microcitemico di Cagliari guidata da Sandro Loche. Anastasia Ibba, pediatra del gruppo, è stata, infatti, premiata per avere presentato il migliore lavoro in Endocrinologia Pediatrica alla Presidential Poster Competition durante il congresso annuale della Società Americana di Endocrinologia a Chicago.

Cagliaritana di 33 anni, Anastasia Ibba che attualmente lavora al Children's Hospital di Montreal in Canada, ha evidenziato i dati sulla prevalenza della sindrome metabolica e le differenze tra i sessi nei bambini obesi sardi, nel quadro dei programmi di trattamento dell'obesità infantile e prevenzione delle malattie cardiovascolari.

"Il merito va all'impegno di tutto il gruppo - dice all'ANSA Sandro Loche - ma in particolare ad un team tutto al femminile: oltre a questa giovane e talentuosa professionista alle dottoresse Chiara Guzzetti e Sabrina Pilia che hanno curato la raccolta dei dati e l'analisi statistica. Questo riconoscimento, inoltre, dimostra ancora una volta che i nostri giovani sono in grado di competere in ambito internazionale e di confrontarsi positivamente con scienziati di tutto il mondo".

Anastasia Ibba si é costruita un curriculum di studio e attività di ricerca nel settore dell'endocrinologia pediatrica di tutto rispetto sempre con il massimo dei voti. "Sono felice per questo traguardo - commenta - il mio sogno è riuscire a rientrare a Cagliari per proseguire la mia attività con questo team affiatato e in questa struttura di eccellenza a livello internazionale. E' da qui che è partita la mia avventura professionale".