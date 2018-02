Attraversa SS 131 al buio, muore 29enne

È sceso dall'auto parcheggiata in un'area d'emergenza dopo un litigio con la fidanzata, ha attraversato la Carlo Felice e un'auto l'ha travolto e ucciso. Tragedia ieri notte a Sestu, Khafik El Amrani, 29 anni, marocchino residente ad Arbus ha perso, sotto choc la fidanzata che ha assistito alla scena. L'incidete è avvenuto poco prima delle 22 lungo la Statale 131 all'altezza del chilometro 15 in direzione Oristano.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia stradale, il 29enne mentre si trovava a bordo di un'auto con la fidanzata ha avuto una discussione. Non è chiaro se la vettura fosse già ferma nell'area di sosta d'emergenza, oppure se in preda alla rabbia il giovane abbia accostato. I due hanno continuato a litigare per qualche minuto, poi il 29enne ha aperto la portiere e si è allontanato, attraversando la trafficata Statale 131. Ha addirittura scavalcato il new jersey entrando nella corsia opposta di marcia.

Proprio in quel momento arrivava una Renault Kadjar diretta a Cagliari. Il conducente non ha visto il giovane al centro della carreggiata e lo ha travolto. Il 29enne è stato sbalzato per alcuni metri sull'asfalto. A Sestu sono subito arrivati gli agenti della polizia stradale e i medici del 118, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.