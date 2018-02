Maltempo: grande freddo in Sardegna e neve in Gallura

Anche in Sardegna si fanno sentire i primi effetti del freddo proveniente dalla Siberia e che si sta muovendo a grandi passi verso l'Italia. Il picco di gelo, portato dal vento Burian, si avrà tra sabato e domenica, ma già ieri notte la neve ha imbiancato i monti della Gallura, come il Limbara, e le cittadine di Tempio e Luras, dove si registrano temperature rigide. Nevica, invece, da questa mattina nei paesi oltre i 700 metri del Nuorese.

La statale 389 Nuoro-Lanusei al momento è percorribile con pneumatici e catene da neve ma la situazione potrebbe diventare più critica col passare delle ore. Nei paesi oltre i mille metri, Fonni e Desulo, sono in azione i mezzi comunali per liberare le strade interne, mentre i mezzi della Provincia stanno lavorando sulla Sp 7 Fonni-Desulo. La situazione è sotto il controllo della Polizia stradale di Nuoro, al comando di Giacinto Mattera, che in tempo reale nella pagina Facebook dedicata aggiorna gli automobilisti su eventuali interruzioni della viabilità o pericoli.

ALLERTA PER NEVE E GELO. La Protezione civile regionale ha diffuso un'allerta meteo per neve e gelo da oggi e sino a domani. L'Isola sarà investita dall'area gelida russa e siberiana che toccherà tutta l'Italia, facendo crollare le temperature. La quota neve tra domenica e lunedì si abbasserà a 3-400 metri sul livello del mare, martedì scenderà a a 200. L'Arpas segnala per domani minime comprese tra i -3 di Sadali e Villanova Strisaili e i -5 di Villa San Pietro, le massime invece oscilleranno tra i 6 gradi di Illorai e i 15 di Olmedo. Sabato nuova diminuzione: -1 a Sadali e Villanova Strisaili. Il freddo intenso è previsto per lunedì: ad Aritzo sono attese minime tra -6 e 1 grado, a Villanova Strisaili tra -7 e 0, le massime saranno comprese tra -1 e 8 gradi.

SCUOLE CHIUSE A OLLOLAI. Scuole chiuse per neve a Ollolai, a 960 metri di altitudine. Lo ha deciso il sindaco Efisio Arbau, con un'ordinanza, dopo aver visto all'alba che in paese c'erano già 10 centimetri di neve. "É stata una chiusura precauzionale - ha detto all'ANSA il primo cittadino - per evitare qualsiasi tipo di problema visto che ha continuato a nevicare per tutta la mattina. Più tardi decideremo cosa fare per domani, ma decidiamo giorno per giorno. Intanto i mezzi comunali sono in azione per liberare le strade del paese, dove non si sono verificati disagi". Nel Nuorese finora quelle di Ollolai sono le uniche scuole chiuse. A Fonni e Desulo le lezioni sono andate azione avanti come sempre. Nel pomeriggio sono previste nuove precipitazioni nevose, ma finora anche nei paesi più alti dove sono in azioni i mezzi spazzaneve comunali e della Provincia, le strade sono percorribili.