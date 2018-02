Omicidio in un parco giochi in Sardegna

Un uomo è stato massacrato di botte e ucciso questo pomeriggio a Capoterra, in provincia di Cagliari. Il delitto sarebbe avvenuto al termine di una rissa scoppiata in un parco giochi, in via Satta.

L'episodio è avvenuto intorno alle 17. La vittima si chiamava Vincenzo Crisponi, 56 anni. A quanto pare l'uomo ha avuto una violenta discussione con altre persone, poi dalle parole si sarebbe passati alle mani. Il 56enne sarebbe stato colpito ripetutamente, finendo a terra.

L'aggressore, o gli aggressori, sono poi fuggiti. Alcuni passanti hanno visto Crisponi agonizzante a terra e hanno chiamato il 118. Insieme all'ambulanza sul posto sono arrivati i carabinieri. I medici hanno tentato di rianimare il 56enne ma non c'è stato nulla da fare. I militari adesso stanno cercando di ricostruire tutta la vicenda e stabilire le ragioni della lite. Alcune persone sono state già portate in caserma. A quanto parte la vittima era nota alle forze dell'ordine.