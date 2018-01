Salvini, voglio essere 1/mo premier Lega

(ANSA) - CAGLIARI, 24 GEN - "Il mio obiettivo, è scritto nel simbolo, è quello di essere il primo presidente del Consiglio leghista nella storia d'Italia". Lo ha detto Matteo Salvini, a Cagliari per siglare l'intesa politica con il Psd'Az in vista del voto del 4 marzo. "Punto a gestire una squadra eccellente, non faccio politica per occupare questa o quella poltrona, sono per vincere non per partecipare". Quanto agli alleati, "con Berlusconi va tutto benissimo". Quando gli vien fatto notare che il cavaliere ha posizioni diverse sull'euro e sulla legge Fornero, Salvini ha replicato: "c'è un programma comune ma siamo due persone diverse, con due caratteri e passati diversi".