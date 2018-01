Travolto da auto nel Sassarese, morto operaio

Incidente stradale mortale questa stamattina, poco dopo le 8, sulla strada provinciale che collega Perfugas a Santa Maria Coghinas, nel Sassarese. Un operaio, che per conto della Provincia di Sassari si trovava a bordo strada per alcune manutenzioni, è stato travolto da un'auto. Si tratta di Nicola Franco Unida, di 62 anni di Erula.

Secondo i primi accertamenti, Unida, ara appena sceso dal camion nel quale era giunto sul posto con altri due colleghi cantonieri della Provincia di Sassari per effettuare lavori di manutenzione a bordo stradam quando è stato travolto dall'auto. Il veicolo, una Fiat Panda, era guidato da un giovane di Chiaramonti.

Sul posto i medici del 118 hanno tentato di rianimare l'operaio ma non c'è stato nulla da fare. Mentre si attende il via libera del magistrato di turno per rimuovere il corpo dell'uomo, i carabinieri della compagnia di Porto Torres proseguono i rilievi di rito per capire cosa sia effettivamente accaduto.