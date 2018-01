Attentati: sindaci, malessere sociale li alimenta

Non c'è solo la richiesta di un aumento di uomini e mezzi delle forze dell'ordine tra le richieste che gli amministratori sardi, con Anci, Consiglio delle autonomie locali (Cal) e un gruppo di sindaci vittime di intimidazioni, presenteranno al ministro degli interni Marco Minniti, giovedì 18, nell'incontro in Provincia a Nuoro sulla recrudescenza degli attentanti nell'Isola. Tra i richiami a tutti gli organi dello Stato, dalla Regione al Governo nazionale, spiccano le questioni legate allo sviluppo, al lavoro e all'istruzione.

"Bisogna intervenire sulle cause che sono molteplici - spiega all'ANSA il presidente dell'Anci Emiliano Deiana al termine dell'assemblea ad Abbasanta - da quello che abbiamo capito nei confronti avuti con i prefetti e con le forze dell'ordine, questo genere di atti, in questo periodo storico, si sta alimentando nel brodo del malessere. Quindi servono interventi per combattere la povertà e per creare occasioni di sviluppo e occupazione nei territori anche con un intervento pubblico".

Stanchi di essere identificati con quelli che potrebbero fare ma non fanno, i sindaci sollecitano "più strumenti normativi e finanziari", superando i tagli nei trasferimenti e il blocco dell'utilizzo degli avanzi di amministrazione.

"Se noi risolvessimo questo genere di problematiche avremmo sicuramente quelle risorse che ci consentirebbero di dare le risposte che la popolazione si aspetta - osserva Deiana - Questo non significa scongiurare tutti gli attentati, ma sicuramente togliamo consenso sociale a chi li fa e riduciamo la base del malessere". Altra questione primaria è "l'investimento forte in educazione e in formazione: ovvero - chiarisce il presidente dell'Anci - in nessun paese deve mancare la scuola. Quali comunità costruiamo se non c'è neanche questo servizio minimo basilare?".

Tra i partecipanti alla riunione di oggi anche alcuni dei primi cittadini che, nelle ultime settimane, hanno subito intimidazioni, come la sindaca di Pula Carla Medau. "Chiediamo al ministro maggiore sicurezza non solo per l'incolumità delle persone coinvolte e i loro familiari - dice all'ANSA - ma anche perché questi atti rischiano di disconoscere il ruolo e il prestigio delle istituzioni".