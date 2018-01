Teatro: Paolo Hendel nel futuro

Cibi "esotici", viaggi su Marte, il presente visto dal futuro attraverso un meccanismo comico e paradossale, tra ironia e poesia. In "Fuga da Via Pigafetta" Paolo Hendel, protagonista sulla scena insieme a Matilde Pietrangelo, fa viaggiare lo spettatore in un futuro prossimo, il 2080, tra prefigurazioni di catastrofi ambientali e l'invadenza delle macchine. La commedia dell'artista toscano, per la regia di Gioele Dix, debutta in prima regionale in Sardegna, per la stagione di Prosa del Cedac: il 12 gennaio al CineTeatro "Olbia" di Olbia (ore 21), il 13 al teatro San Bartolomeo di Meana Sardo (ore 21) e il 14 nel padiglione Tamuli delle ex Caserme Mura di Macomer (ore 21) nell'ambito del Circuito multidisciplinare dello spettacolo in Sardegna.

Scritto da Paolo Hendel, Gioele Dix e Marco Vicari, con scene e costumi di Francesca Pedrotti e musiche originali di Ranieri Sessa, lo spettacolo racconta la quotidianità di un uomo in una civiltà ipertecnologica. "Un'epoca in cui anche entrare in casa diventa una odissea perché serve una password che il computer cambia ogni settimana - ironizza Hendel a colloquio con l'ANSA - e anche la porta del bagno ha una sua chiave di accesso". E poi dice la sua anche sulla cosiddetta invasione dei migranti.

"Fra 60 anni - ipotizza il comico toscano - per scongiurare la scomparsa delle genti autoctone sarà necessario attirare con degli annunci su internet giovani da tutto il mondo disposti a diventare italiani, 'astenersi perdigiorno e terroristi'". La pièce affronta alcune questioni cruciali come le fake news, l'inquinamento, la fuga dei cervelli, attraverso un piccolo scarto temporale che permette di proiettarsi in avanti e immaginare una realtà dove la terra non è più adatta alla vita a causa dei cambiamenti climatici. "Si inizia con la colonizzazione del pianeta Marte - racconta Hendel - poi un via vai in giro per l'universo a far danni per esportare la specialità dell'uomo, l'effetto serra".