Capodanno: 600 agenti per concerto Pelù

(ANSA) - SASSARI, 29 DIC - Sarà un Capodanno sotto stretta sorveglianza quello che si terrà la notte di San Silvestro a Sassari, con il concerto in piazza d'Italia di Piero Pelù. La Polizia locale, guidata dal comandante Gianni Serra, ha messo a punto un piano straordinario di sicurezza per garantire un sereno inizio di anno a tutti coloro che decideranno di festeggiare all'aperto l'arrivo del 2018. Oltre sessanta agenti, appartenenti ai nuclei di Pronto intervento e Sicurezza urbana, saranno schierati sul territorio comunale la notte di San Silvestro.

In piazza d'Italia, nell'area attrezzata per il concerto di Capodanno, sarà allestita una postazione mobile, al cui interno gli agenti del reparto operativo saranno a disposizione di chiunque volesse segnalare un problema o chiedere informazioni.

Sarà allestita anche un'altra postazione, dotata di etilometro, con gli agenti che illustreranno agli utenti i rischi correlati alla guida in stato di alterazione psico-fisica, sia sotto il profilo dei pericoli potenziali, ma anche in relazione alle pene sancite dalla legislazione vigente: sarà assicurato l'anonimato a coloro che si sottoporranno al test alcolemico. La Polizia locale, oltre ad assicurare il presidio del centro urbano, pattuglierà la città fino alla notte dell'1 gennaio e ha inoltre pianificato il potenziamento dei servizi di viabilità dalle ore 19 lungo le principali vie di ingresso a Sassari: particolare attenzione sarà rivolta al presidio di via Predda Niedda, via Budapest, via Pirandello, viale Porto Torres. (ANSA).