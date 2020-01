A Lourdes preghiera per l'ex Ilva

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Si terrà dal 10 al 12 febbraio 2020 un pellegrinaggio a Lourdes promosso dalla sezione pugliese dell'Unitalsi. Il viaggio per la prima volta dedicherà un momento di preghiera davanti alla grotta di Massabielle agli operai dell'ex-Ilva di Taranto e alle loro famiglie. "Un pellegrinaggio veramente speciale - spiega Palma Guida, presidente della Sezione Pugliese dell'Unitalsi - perché si tiene appunto in concomitanza con la Giornata Mondiale del Malato che ricorre l'11 febbraio. La nostra presenza a Lourdes vuole anche mettere nelle mani amorevoli di Maria le tante 'malattie' del corpo, dello spirito ed anche quelle delle nostre comunità colpite a volte da una profonda crisi economica e dall'incertezza del futuro. In particolare vogliamo portare le speranze degli operai dell'ex llva di Taranto e delle loro famiglie davanti alla grotta di Lourdes".(ANSA).