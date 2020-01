Rosato vede Calenda, insieme in Puglia

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Si sono criticati a vicenda anche ruvidamente ma da oggi Italia Viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda lavoreranno insieme. Oggi, a quanto si apprende, il coordinatore Iv Ettore Rosato ha incontrato Carlo Calenda e i due hanno deciso, oltre che sostenere in Emilia Romagna Stefano Bonaccini, di esprimere un candidato comune in Puglia, dove nè Iv nè Azione sosterranno Michele Emiliano, e di marciare con candidati comuni anche in altre Regioni.

Solo ieri Carlo calenda aveva espresso apprezzamento per l'annuncio di Renzi in tv sulla presentazione da parte di Italia Viva di candidato diverso da Emiliano.

"Bene Matteo Renzi - aveva commentato ieri l'ex ministro Calenda - Troviamo un candidato da sostenere insieme in Puglia contro Emiliano e il centrodestra anche con Più Europa. Adelante".