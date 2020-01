Un uomo, Roberto D'Angelo di 53 anni è stato ucciso questa sera a Foggia, in viale Candelaro, in una zona non centrale della città. L'uomo è stato raggiunto da due colpi di pistola mentre era alla guida di una Fiat 500 L.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata affiancata da una motocicletta dalla quale sarebbero stati sparati i colpi. Sul posto sta operando la polizia di Stato che sta effettuando i rilievi. La zona è servita da numerose telecamere di videosorvegliaza.