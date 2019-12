Pop.Bari:Decaro,governo deve assolutamente intervenire

(ANSA) - BARI, 14 DIC - "Il governo deve assolutamente intervenire per salvare la Banca Popolare di Bari così come è accaduto per altre realtà del nostro Paese. Altrimenti assisteremo allo sgretolamento dell'intero tessuto economico della città e oltre 70 mila famiglie perderebbero i loro risparmi". Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente nazionale Anci, Antonio Decaro. (ANSA).