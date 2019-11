A.Mittal: Emiliano, non compatibile con salute

(ANSA) - BARI, 18 NOV - "Ci accingiamo nuovamente a trasmettere al governo nazionale un piano su ex Ilva. La proposta parte dalle constatazione sull'attuale modello di lavorazione. Le coperture dei parchi risolvono solo la questione mineraria ma tutto il resto non cambia. Non è compatibile con la salute proseguire con l'attuale sistema di produzione. Punto.

Gli studi che abbiamo fatto dicono che anche con un livello produttivo più basso non c'è compatibilità con la salute.

ArcelorMittal usa forni elettrici in altre aree del mondo, è quindi una modalità già matura". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, nella relazione al Consiglio regionale monotematica sulla vertenza ex Ilva, durante il quale ha ripercorso anche le tappe delle proposte di decarbonizzazione parziale, avanzate anche agli ex presidenti del Consiglio Renzi e Gentiloni. (ANSA).