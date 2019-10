ANSA racconta l'eccellenza della Puglia

(ANSA) - BARI, 26 OTT - Tecnologia e innovazione, ricerca scientifica applicata al mondo dell'impresa, e poi turismo, enogastronomia e industria della creatività: sono alcuni dei punti di forza della Puglia che possono essere valorizzati attraverso una informazione rigorosa, capace di mettere in contatto differenti realtà e far conoscere il meglio del territorio al di fuori dei confini regionali e nazionali. Di questo si discuterà lunedì 28 ottobre a Bari nell'evento 'Raccontare l'eccellenza. L'informazione ANSA per diffondere il meglio della Puglia in Italia e nel mondo', che sarà ospitato nel foyer del Teatro Petruzzelli, a partire dalle ore 11.

Interverranno il direttore e l'amministratore delegato dell'ANSA, Luigi Contu e Stefano De Alessandri; il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano; il vicesindaco di Bari, Eugenio Di Sciacio; il sovrintendente della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli, Massimo Biscardi.

All'evento parteciperanno il presidente del distretto dell'Aerospazio Puglia, Giuseppe Acierno; il presidente e ad di Maiora-Despar per il centro-sud, Pippo Cannillo; la cofondatrice e direttrice tecnica di Macnil-Gruppo Zucchetti, Mariarita Costanza; la presidente dell'Apulia film commission (Afc), Simonetta Dello Monaco; il direttore strategie Exprivia-Italtel, Gianni Sebastiano; l'amministratore delegato di Farmalabor e presidente di Confindustria Bari-Bat, Sergio Fontana.

Parteciperanno inoltre l'amministratore delegato della casa edice Laterza, Alessandro Laterza; il fondatore di Roboze, Alessio Lorusso; e l'amministratore delegato del pastifici Granoro, Marina Mastromauro.

Porteranno le proprie testimonianze il titolare del Forno Sammarco, Antonio Cera; e il ceo di Cle, Mariarosaria Scherillo.(ANSA).