Stagione Bari in 5 teatri, anche Piccinni

(ANSA) - BARI, 24 LUG - Tre gli assi della nuova stagione presentata dal Comune di Bari, con il Teatro Pubblico Pugliese in attesa del bando di gestione a fine anno: uno dei 5 palchi che la ospiterà è il Piccinni, che riaprirà restaurato dopo 8 anni, dedicato alla danza, ma che il sindaco Antonio Decaro vorrebbe inaugurare con un Eduardo, per la festa di San Nicola, il 6 dicembre; poi il debutto al Petruzzelli per il 'gabbiano' cechoviano dell'artista barese Licia Lanera, a fine novembre, e altre novità, con tre esclusive regionali evidenziate dall'assessora alla cultura Ines Pierucci: la Madre Courage di Maria Paiato all'Abeliano a metà novembre, il Poyo Rojo del duo Baròn-Rosso a fine dicembre al Kismet, che ospiterà anche 'Skianto' dell'attore Filippo Tinti a metà gennaio. Terzo pilastro, i grandi protagonisti: da Isa Danieli a Silvio Orlando e Pippo Delbono, il regista Ozpetek con le Mine Vaganti stavolta teatrali o la comicità di Geppi Cucciari. Si comincia il 30 novembre con il maestro puparo Mimmo Cuticchio al Granteatrino.

