Mondiali nuoto:Di Liddo 4/a 100 farfalla

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Elena Di Liddo ha ottenuto il quarto posto nella finale nei 100 farfalla ai mondiali di Gwangju, avvicinando il record italiano che aveva abbassato due volte nei turni precedenti. La 25enne di Bisceglie, autrice di 57"18 in batteria e 57"04 in semifinale, ha nuotato la gara in 57"07.

L'oro è andato alla canadese Margaret MacNeil, 18enne e più giovane tra le finaliste (55"83), davanti alla primatista mondiale Sarah Sjoestroem (56"22). Terza la vice campionessa mondiale in carica, l'australiana Emma McKeon (56"61).