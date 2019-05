Affluenza ore 12 in Puglia: per Europee 13,6%, per Comunali 20,9%

(ANSA) - BARI, 26 MAG - Secondo i dati diffusi dal Ministero dell'Interno, l'affluenza degli elettori pugliesi alle urne alle ore 12 per le elezioni Europee è del 13,67% (in linea con il dato delle precedenti elezioni del 2014), di tre punti al di sotto della media nazionale (16,64%).

Più alto il dato di affluenza per le Comunali che in Puglia è del 20,91% al di sotto di un solo punto percentuale rispetto alla media nazionale (21,92%).

La provincia con la percentuale più alta di partecipazione, al momento, è quella di Lecce (22,36%), quella con la più bassa è quella di Foggia (19,86%).