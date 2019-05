Taxi contro tir sulla ss96, tre morti nel barese

Sono due coniugi brasiliani in Puglia per una vacanza, e il conducente del taxi a bordo del quale viaggiavano, le tre vittime dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 96 all'altezza di Grumo Appula, nel Barese. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, il taxi era partito dall'aeroporto di Bari e procedeva in direzione di Matera quando, durante una manovra di sorpasso, si è schiantato con un tir il cui conducente è rimasto illeso. Nell'incidente l'auto è stata completamente distrutta e, a quanto si apprende, i Vigili del Fuoco hanno impiegato ore per estrarre i corpi dalle lamiere. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto per i soccorsi, hanno potuto solo constatare i decessi.