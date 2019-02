Di Maio incontra Gilet arancioni il 26/3

(ANSA) - BARI, 23 FEB - "Il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, il prossimo 26 marzo al Mise incontrerà i Gilet arancioni" per affrontare l'emergenza olivicola. Lo comunica all'ANSA la sottosegretaria all'Agricoltura, Alessandra Pesce. Il movimento dei 'Gilet arancioni' è composto dagli agricoltori che stanno portando avanti le vertenze relative ai problemi causati al comparto olivicolo dalla Xylella e dalle gelate. Con il ministro Di Maio saranno infatti studiate possibili soluzioni per frantoniani e operai. "L'incontro - evidenzia Pesce - è finalizzato a comprendere quali sono le difficoltà operative ed economiche che sono in atto, e trovare possibili soluzioni". L'incontro era stato sollecitato dai 'Gilet arancioni' anche con la manifestazione a Roma dello scorso 14 febbraio.