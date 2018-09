Decaro, Giancaspro cancelli nome città da squadra

(ANSA) - BARI, 20 SET - "Mi auguro che Giancaspro cancelli il nome di Bari dalla sua squadra". Lo afferma il sindaco di Bari, Antonio Decaro, commentando il decreto cautelare del Tar che oggi ha rigettato la richiesta di sospensione d'urgenza della concessione dello Stadio San Nicola presentata dalla società FC Bari 1908 di Cosmo Giancaspro contro il Comune e la nuova società SSC Bari di Luigi Laurentis.

"La decisione del Presidente del Tar, ovviamente nei limiti di quanto era oggi all'attenzione del giudice - aggiunge Decaro - rassicura la città. Nei tempi ordinari del processo si discuterà delle questioni giuridiche, ma intanto il calcio non sarà sospeso nella nostra città". "Mi sento rincuorato - continua il sindaco - ma non riesco a cancellare la sensazione di offesa che mi ha lasciato la lettura del ricorso. Per quel che mi riguarda, mi auguro che Giancaspro cancelli il nome di Bari dalla sua squadra, che al momento non mi risulta essere iscritta a nessun campionato". "I suoi comportamenti - conclude - hanno rotto ogni possibile relazione con questa comunità".(ANSA).