Braccianti morti: su Fb foto pulmino con migranti e rubato

Un pulmino bianco stracolmo di migranti, forse 20, tutti in piedi, che viaggia sulla strada statale 16 e che, da un controllo sull'App del ministero, risulta essere stato rubato nel mese di maggio a San Salvo, in Abruzzo: è questa l'immagine che sta spopolando su Facebook. Si tratta della foto scattata questa mattina in Puglia, sulla statale 16 e postata su Facebook da un imprenditore agricolo del foggiano, Marco Nicastro, per poi essere rilanciata con un altro post dal consigliere comunale di San Severo (Foggia) Francesco Stefanetti (Fratelli d'Italia) il quale, attraverso un amico, ha verificato che il furgone fotografato che viaggiava stamani sulla statale 16 risulta essere stato rubato nel mese di maggio.

La segnalazione, prima di Marco Nicastro e poi rilanciata da Stefanetti, viene fatta il giorno dopo il terribile incidente stradale avvenuto nel Foggiano e nel quale sono morti quattro braccianti agricoli, tutti migranti, ed altri quattro sono rimasti feriti, che viaggiavano a bordo di un pulmino, al ritorno dai campi dove avevano raccolto i pomodori.

"Ogni giorno - dice all'ANSA Stefanetti - è possibile assistere alla scena di pulmini stracolmi di stranieri, per lo più africani, che viaggiano sulle strade tra San Severo e Foggia: si tratta di persone che viaggiano spesso ammassati, in piedi, senza nessun tipo di sicurezza e che vengono trasportate a bordo di mezzi vecchi, spesso anche rubati. Occorrono sicuramente maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine".