Mondiali Marcia, Stano è 3/o nella 20 km

(ANSA) - TAICANG (CINA), 6 MAG - Incredibile finale per i Campionati del Mondo di marcia a squadre di Taicang dove l'Italia Team si esalta con il sorprendente bronzo del pugliese Massimo Stano (1h21:33) e l'argento della formazione maschile nella 20km. Un secondo posto - alle spalle della corazzata giapponese e davanti ai padroni di casa della Cina - a cui contribuiscono anche Francesco Fortunato (9/o in 1h23:31) e Giorgio Rubino (17/o in 1h24:03), mentre Marco De Luca si ritira al tredicesimo chilometro. Due bei metalli che fanno il tris con il fantastico secondo posto centrato ieri dalle 'ventiste' azzurre. L'Italia, con due argenti e un bronzo, festeggia così il quinto posto nella classifica a punti e nel medagliere su cui svetta la Cina con 12 metalli (6 ori, 4 argenti e 2 bronzi) precedendo Giappone (4 ori, 2 argenti e 2 bronzi), Messico (2 ori) ed Ecuador (3 argenti).