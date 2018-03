Agguato a Foggia, gambizzato 50/enne

(ANSA) - FOGGIA, 18 MAR - A pochi giorni dalla Giornata nazionale della Memoria delle vittime innocenti di mafia che si terrà a Foggia il 21 marzo su iniziativa di 'Libera', nella città si torna a sparare: in un agguato è rimasto ferito alle gambe con colpi di arma da fuoco sparati in via Albanese Ruffo, Giuseppe Stallone, di 56 anni, con piccoli precedenti per droga.

L'uomo stava rientrando a casa quando persone non ancora identificate che erano a bordo di una vettura lo hanno colpito.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.