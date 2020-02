Piazza San Carlo, nove rinviati a giudizio

(ANSA) - TORINO, 17 FEB - Nove rinvii a giudizio sono stati disposti dal Gup Maria Francesca Abenavoli, a Torino, al termine dell'udienza preliminare per il caos in Piazza San Carlo il 3 giugno 2017 durante la proiezione della finale di Champions Juventus-Real. Si procede per disastro e omicidio colposo in relazione alle presunte lacune nell'organizzazione e nella gestione dell'evento di quella sera. Tra gli imputati il vice prefetto Roberto Dosio e i dirigenti della questura Michele Mollo e Alberto Bonzano. Il processo comincerà il 25 giugno.

Durante la proiezione della partita una serie di ondate di panico tra la folla provocò oltre 1500 feriti e in seguito la morte di due donne, Erika Pioletti, dopo 12 giorni in ospedale e Marisa Amato dopo oltre un anno e mezzo di cure. Il provvedimento del gup Abenavoli riguarda anche Marco Sgarbi (dirigente della Polizia Municipale), Paolo Lubbia (dirigente del Comune di Torino), Chiara Bobbio (dirigente comunale), Dario Longhin (funzionario dei vigili del fuoco) e i componenti della commissione provinciale di vigilanza Franco Negroni e Pasquale Piro. Nel troncone del procedimento che si celebra con il rito abbreviato sono chiamati in causa fra gli altri la sindaca Chiara Appendino e l'allora questore di Torino Angelo Sanna. La prima udienza è in programma a fine febbraio.