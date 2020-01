31/1 udienza Manital,presidio lavoratori

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - Si terrà venerdì 31 gennaio, davanti alla Corte d'Appello di Torino, l'udienza che - dopo un primo rinvio avvenuto in occasione della precedente udienza di dicembre - dovrebbe decidere sul futuro del gruppo Manital, azienda di servizi con innumerevoli appalti pubblici e privati, e oltre 10 mila dipendenti.

I mancati pagamenti ai lavoratori e a tantissimi altri creditori - spiega la Cgil - ha generato una situazione prefallimentare, con polemiche e accuse pesanti tra vecchi e nuovi proprietari, che ha ulteriormente alzato il livello di attenzione dell'autorità giudiziaria. In concomitanza con l'udienza si terranno diverse iniziative, in particolare un presidio dalle 10 alle 12 di fronte al Tribunale di Torino, a cui parteciperanno in modo unitario i lavoratori delle diverse categorie coinvolte: commercio, edili, metalmeccanici e trasporti.