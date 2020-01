Sci: prova 2 Kitzbuehel a Clarey, Casse 6/o e Innerhofer 9/o

(ANSA) - KITZBUEHEL (AUSTRIA), 23 GEN - Il francese Johan Clarey in 1'55"69 è stato il più veloce nella seconda e ultima prova in vista della discesa di Coppa del mondo di sabato sulla Streif di Kitzbuehel, gara preceduta domani ad un superG e seguita domenica da uno slalom speciale. Secondo tempo per il norvegese Aleksander Kilde in 1'56"24 e terzo per l'austriaco Matthias Mayer in 1'56"29. Assente Dominik Paris, miglior azzurro è stato il piemontese Mattia Casse con un buon 6/o tempo in 1'56"66. Poi c'è Christof Innerhofer 9/o in 1'56"85. Innerhofer deve ora decidere se ed in quale delle due gare veloci di Kitzbühel gareggiare: ha infatti lo status di infortunato che gli conserva il buon punteggio Fis che aveva prima dell'intervento al ginocchio del marzo scorso. Ma se rientrasse in entrambe le disciplina senza ottenere buoni risultati rischia di arretrare pesantemente nei punteggi dovendo così in futuro partire con pettorali decisamente più alti e meno favorevoli. Per l'Italia c'è poi - con una ottima prima parte della Streif - Matteo Marsaglia al momento 12/o in 1'57"05 e più indietro Peter Fill in 1'58"57 ed Emanuele Buzzi in 1'58"89.

Anche questa seconda prova è stata usata da moltissimi atleti senza forzare su tutto il tracciato ma testando i passaggi ritenuti più interessanti. (ANSA).