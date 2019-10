Torino battuto, 4/a sconfitta dell'anno

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - Niente da fare per il Torino battuto a Udine per 1-0, gol di Okaka nel primo tempo. Per i granata è la quarta sconfitta stagionale in campionato, dopo quelle con Lecce, Sampdoria e Parma, terzo ko nelle ultime cinque partite. Inutile anche l'inserimento di Zaza, Iago Falque e Millico nel secondo tempo, con una formazione sbilanciata in avanti. Nonostante il 62% nel possesso palla, il Torino è riuscito a tirare solo tre volte in porta.

Con questa sconfitta, i granata restano a metà classifica, con 10 punti; domenica prossima al 'Grande Torino' l'avversario sarà il Cagliari, protagonista di un ottimo inizio di stagione e già a quota 14 punti.