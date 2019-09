Banksy Italia, Di Maio-Zingaretti angeli

(ANSA) - TORINO, 9 SET - Di Maio e Zingaretti rappresentati come i due angeli pensosi della Madonna Sistina di Raffaello. E' l'ultima provocazione artistica del 'Banksy italiano' Andrea Villa. L'originale immagine è comparsa la scorsa notte nel centro di Torino, alla vigilia del dibattito alla Camera sulla fiducia al governo Conte bis. Una immagine ironica e dissacrante, con il gatto alato ad assistere dall'alto con una espressione perplessa.

Il manifesto è comparso in corso Massimo D'Azeglio. Lo Street Artist, di cui da sempre non si conosce la vera identità, sta lavorando alla realizzazione di una Mostra personale a Torino.