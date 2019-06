Palio Asti con 4/o Reggimento dell'Arma

(ANSA) - ASTI, 10 GIU - Per la prima volta nella storia recente al Palio di Asti, che quest'anno si corre il 1/o settembre, parteciperà anche il Quarto Reggimento Carabinieri a cavallo. Lo ha confermato oggi in municipio il tenente colonnello Pierantonio Breda, comandante provinciale dei carabinieri, insieme ad alcuni atleti italiani della Sezione sportiva di equitazione dell'Arma che vivono e si allenano nell'Astigiano: Bruno Chimirri, Massimo Grossato e Valentina Truppa. "Mettiamo a disposizione della città assetti di pregio che partecipano a grandi eventi storici e culturali italiani", ha detto Breda.

Erede delle gloriose tradizioni ippiche e storiche dell'Arma dei carabinieri, il Quarto Reggimento, che ha sede a Roma, sarà impegnato ad Asti il 31 agosto e il 1/o settembre. "Oltre alla partecipazione al corteo storico, alla sfilata e alla 'carica' - spiega Breda - in programma il pattugliamento a cavallo del centro storico e il 'battesimo' della sella per i bambini".

Il drappello sarà composto da 13 militari a cavallo.