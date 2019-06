Intesa San Paolo, Ogr Torino ecosistema dell'innovazione - DIRETTA

La DIRETTA su ANSA.IT e sulla pagina Fb dell'Agenzia

Nasce a Torino un nuovo ecosistema dell'innovazione. Là dove un tempo si riparavano i treni a vapore, le Officine Grandi Riparazioni (Ogr), sorge un punto di incontro tra startup, impresa, investitori e organizzazioni filantropiche. Una iniziativa dell'Innovation Center di Intesa San Paolo, in collaborazione con Fondazione Crt, Compagnia di San Paolo e Techstars, leader mondiale nel sostegno alle startup. Il via alle attività, già pianificate per i prossimi tre anni, nel Duomo delle Ogr.

Intervengono il presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center Maurizio Montagnese, il direttore generale di Techstars Jenny Lawton, il segretario generale di Compagnia di San Paolo Alberto Anfossi, e il segretario generale della Fondazione Crt Massimo Lapucci, che delle Ogr è anche il direttore generale.

Numerosi gli eventi già previsti, primo fra tutti la Torino StartupWeek in programma dal 25 al 28 giugno.